Il blog di "Marvel made in Italy" nasce per supportare e promuovere l'omonimo libro, pubblicato nel Novembre 2007 da Panini Comics, ed il "sequel" uscito nel Novembre 2010.

Ma anche dopo l'uscita dei volumi, questo spazio web continua ad essere aggiornato per informarvi di tutte le novità dedicate agli autori italiani di fumetti che lavorano per la "Casa delle Idee". News in anteprima, immagini, interviste esclusive, segnalazione di albi ed eventi... tutto questo e tanto altro ancora aspetta i "veri credenti" sulla nostra pagina!